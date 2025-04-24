Экипажи Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в курском приграничье.

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в приграничных районах Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Получили задачу по поражению пункта временной дислокации противника. Выполняли полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности в условиях радиоэлектронной борьбы противника, выход на цель. Произвели атаку при помощи ракет С-13… Задача боевая выполнена. Победа будет за нами!» — рассказал пилот боевого самолета Григорий.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.