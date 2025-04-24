Пранкеры Вован и Лексус разговорили экс-президента Грузии Зурабишвили

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Она считает, что ее стране не хватает денег для организации переворота.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили пожаловалась на невозможность организовать в своей стране государственный переворот. Будучи уверенной, что ведет беседу с иноагентом Каспаровым*, Зурабишвили призналась, что Грузии не хватает человеческого ресурса, чтобы как на Украине устроить Майдан. А еще сильнее нужны деньги, ведь вливания в оппозицию прекратились.

«Они, в основном, поступали из USAID или некоторых европейских фондов. А европейцы были довольно медлительны. Они говорили, что переведут деньги из правительственных программ, которые были приостановлены в качестве санкций, и перенаправят их гражданскому обществу. Но этого не произошло до сих пор. Так что настал критический момент», — пожаловалась Саломе Зурабишвили.

Другими словами митинги и беспорядки в Грузии скоро закончатся и начнется спокойная и размеренная жизнь. Российские пранкеры Вован и Лексус пообещали оппозиционному политику за этим внимательно наблюдать.

* признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.

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