Два иностранных туриста погибли при восхождении на Эльбрус

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Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Два иностранных туриста погибли при восхождении на Эльбрус. В опасное путешествие отправилась незарегистрированная группа из пяти граждан Турции.

Альпинисты успели подняться на высоту в пять с половиной тысяч метров. Однако, накануне вечером запросили помощь. Двое спустились самостоятельно, остальные оказались в ловушке из-за метели.

Спасатели пробирались через метровые сугробы. Шли практически вслепую. И все же добрались до заданной точки.

К этому моменту два альпиниста были уже мертвы. Третий выжил и сейчас в больнице.

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Два иностранных туриста погибли при восхождении на Эльбрус

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