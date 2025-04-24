Два иностранных туриста погибли при восхождении на Эльбрус
За жизнь третьего сейчас борются наши врачи.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Два иностранных туриста погибли при восхождении на Эльбрус. В опасное путешествие отправилась незарегистрированная группа из пяти граждан Турции.
Альпинисты успели подняться на высоту в пять с половиной тысяч метров. Однако, накануне вечером запросили помощь. Двое спустились самостоятельно, остальные оказались в ловушке из-за метели.
Спасатели пробирались через метровые сугробы. Шли практически вслепую. И все же добрались до заданной точки.
К этому моменту два альпиниста были уже мертвы. Третий выжил и сейчас в больнице.
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