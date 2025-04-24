«Немного расстроился, но еще пойду в плавание»: Конюхова встретили в Китае

С хлебом-солью встречали этим утром в китайском городе Далянь Федора Конюхова. Теплый прием ему устроили супруга с сыном и наши соотечественники. Они долго не отпускали знаменитого путешественника.

Всех интересовало, как он осмелился отправиться в рискованный одиночный переход по Южной Атлантике на весельной лодке. И что чувствовал, когда экспедицию пришлось экстренно завершить. Только «Известиям» удалось записать с Федором Конюховым эксклюзивное интервью. Все подробности — в репортаже Ксении Солдатовой.

Так громко в далеком китайском Даляне встречают самого известного в мире путешественника. Первым делом Федор Конюхов целует жену, сына. Они не виделись около пяти месяцев. Представители русской общины встречают Конюхова хлебом — солью и русским квасом.

Видно, что путешественник тронут. Соотечественники не просто что-то приготовили, нашли платки, национальные костюмы. Фото на память — и нам первыми удается немного поговорить с легендарным Федором Конюховым на китайской земле.

— Это ваша первая внештатная ситуация?

— Много таких ситуаций было. Я много живу, много путешествую.

— Что вы почувствовали, когда поняли, что экспедицию надо завершить?

— Немного расстроился.

— Еще в плавание пойдете?

— Конечно.

Почти сутки китайская сторона решала вопрос с документами и не давала путешественнику выйти в город. Сейчас с семьей намерены все наверстать.

«Сегодня мы познакомимся с вечерним Далянем с супругом. А завтра думаю, поедем в какие-то интересные места, скорее всего, в ботанический сад», — рассказала жена путешественника Ирина Конюхова.

Здесь, в Даляне, Конюхова встречают после сложнейшего перехода на весельной лодке через Южный океан.

«Это живая легенда. То, что он сейчас продолжает это делать, классно», — призналась жительница города Наталья Воронкова.

К этому плаванию Федора Конюхова было приковано особенное внимание. Самый амбициозный план и драматичное завершение. Впервые в истории ему пришлось досрочно завершить экспедицию, бросить лодку и эвакуироваться. На «АКРОС» отказало почти все бортовое оборудование, Конюхова подобрал проходящий мимо китайский сухогруз. На кадрах видно, даже после 115 дней плавания он легко взбирается на борт сухогруза по подвесной лестнице.

Китайские моряки оказали Конюхову медицинскую помощь, подобрали новую одежду, нашли даже нестандартную пару обуви 46 размера. А когда путешественник немного пришел в себя, устроили ему праздничный ужин, испекли торт в его честь. Сам Конюхов уже с борта сухогруза продолжил вести свой путевой видеодневник.

Эта экспедиция изначально была самой рискованной даже для такого опытного путешественника. Одиночный переход на весельной лодке через Южный океан по маршруту, который до Конюхова так не проходил никто. В феврале путешественник дважды попадал в сильнейший шторм, лодку много раз переворачивало. И когда на 63 сутки пути красный «АКРОС» на горизонте увидела команда российского судна «Академик Федоров», там сразу спросили, нужна ли помощь.

В этом плавании Федор Конюхов отметил 73-й день рождения, не сдавался и сохранял оптимизм. Эту экспедицию сложно назвать неудачной, есть как минимум один новый рекорд: за 67 дней Федор Конюхов первым в истории на весельной лодке пересек Южную Атлантику.