Материалы для ледоколов будут сертифицированы в Курчатовском институте

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Ковальчук: Курчатовский институт проведет сертификацию материалов для ледоколов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В исследовательском центре были разработаны хладостойкие стали, выдерживающие температуру до -60 градусов.

По поручению президента России Владимира Путина материалы для ледоколов будут сертифицированы в Национальном исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт». Об этом рассказал президент организации Михаил Ковальчук в ходе конференции «Экологические проблемы арктических территорий».

«Мы научно руководим судостроением. Сейчас есть поручение президента — возложить на наш институт полное руководство и ответственность за сертификацию материалов», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что экспертами были разработаны хладостойкие стали с температурой до -60 градусов и высокопрочные стали арктического класса, обладающие сопротивлением к коррозии и механическим хрупким разрушениям.

Принцип работы ледокола заключается в том, что он с ходу наваливается массой на лед и ломает его. Судно отступает назад, а затем всем своим весом налетает на ледяную кромку. Даже нагромождения льда толщиной в несколько метров эффективно разбиваются благодаря энергии многократных ударов. Ковальчук отметил, что эти действия подвергают корпус ледокола огромной механической нагрузке и стиранию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что универсальный ледокол «Якутия» прибыл в порт Мурманска.

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