В Ереване прошло факельное шествие в день памяти жертв геноцида армян

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Несмотря на мирный характер акции, власти страны предприняли меры безопасности, а премьер-министр Никол Пашинян выразил осуждение по поводу сожжения флагов Турции и Азербайджана.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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В четверг, 24 апреля, по всему миру чтят память жертв геноцида армян в Османской империи.

В Ереване состоялось массовое факельное шествие. Эти события происходили с 1915 по 1923 годы. Жертвами геноцида стали около полутора миллионов армян, греков и ассирийцев. В 110 годовщину власти Армении перебросили в Ереван тысячи полицейских, почти всех правоохранителей республики. Хотя шествие было мирным. В завершение акции участники сожгли флаги Турции и Азербайджана.

Эти действия осудил премьер-министр Никол Пашинян, назвал их провокацией. Многие эксперты восприняли такую реакцию как проявление страха. По их мнению, премьер-министр боится массовых беспорядков и отстранения от власти, на чем настаивает оппозиция.

Посольство России в Армении сегодня напомнило, что во время тех трагических событий сотни тысяч беззащитных и потерявших кров армян получили спасение на территории Российской империи.

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