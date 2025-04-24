В четверг, 24 апреля, по всему миру чтят память жертв геноцида армян в Османской империи.

В Ереване состоялось массовое факельное шествие. Эти события происходили с 1915 по 1923 годы. Жертвами геноцида стали около полутора миллионов армян, греков и ассирийцев. В 110 годовщину власти Армении перебросили в Ереван тысячи полицейских, почти всех правоохранителей республики. Хотя шествие было мирным. В завершение акции участники сожгли флаги Турции и Азербайджана.

Эти действия осудил премьер-министр Никол Пашинян, назвал их провокацией. Многие эксперты восприняли такую реакцию как проявление страха. По их мнению, премьер-министр боится массовых беспорядков и отстранения от власти, на чем настаивает оппозиция.

Посольство России в Армении сегодня напомнило, что во время тех трагических событий сотни тысяч беззащитных и потерявших кров армян получили спасение на территории Российской империи.