Российский дрон Zаlа навел «Ланцеты» на гаубицу неприятеля. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как дрон Zala корректирует удары «Ланцетов»
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Артиллерийское орудие было замаскировано.
Расчет разведывательного беспилотника Zala обнаружил гаубицу ВСУ в Запорожской области и скорректировал ее поражение «Ланцетами». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Цель была выявлена на расстоянии около 30 километров. Гаубица иностранного производства была замаскирована и вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области. Цель была уничтожена.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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