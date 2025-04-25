Потерявшуюся в лесу пенсионерку нашли волонтеры в Челябинской области

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Женщину искали десять дней.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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История чудесного спасения в Челябинской области. Там нашли пенсионерку, которая десять дней провела в лесу.

Она перестала выходить на связь еще в начале прошлой неделе. Тогда родственники забили тревогу. В поисках приняли участие более 300 волонтеров. На квадроциклах и внедорожниках они прочесывали метр за метром и уже не надеялись на успех. Использовали также беспилотники с тепловизорами.

Но обнаружили пропавшую случайно, когда очередная группа отклонилась от маршрута. Пенсионерка была сильно напугана и истощена.

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Потерявшуюся в лесу пенсионерку нашли волонтеры в Челябинской области

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