Потерявшуюся в лесу пенсионерку нашли волонтеры в Челябинской области
Женщину искали десять дней.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
История чудесного спасения в Челябинской области. Там нашли пенсионерку, которая десять дней провела в лесу.
Она перестала выходить на связь еще в начале прошлой неделе. Тогда родственники забили тревогу. В поисках приняли участие более 300 волонтеров. На квадроциклах и внедорожниках они прочесывали метр за метром и уже не надеялись на успех. Использовали также беспилотники с тепловизорами.
Но обнаружили пропавшую случайно, когда очередная группа отклонилась от маршрута. Пенсионерка была сильно напугана и истощена.
80%
Нашли ошибку?