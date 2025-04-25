В Приморье начали штрафовать владельцев нечипированных собак

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В регионе вступили в силу правила обязательной регистрации домашних питомцев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В Приморье начали наказывать владельцев собак без чипов. Первые штрафы уже выписали нарушителям в Уссурийске.

С конца прошлого года в регионе введена обязательная регистрация домашних питомцев. А с 1 апреля, если четвероногий не поставлен на учет, владелец должен будет заплатить до трех тысяч рублей.

Животным внедряют микрочип. В нем содержится уникальный номер, который можно проверить с помощью специальных сканеров. Это поможет найти питомца в случае его потери. Кроме того, таким образом намерены контролировать популяцию собак.

Подобные меры введены и в других регионах. Например, в Алтайском крае действует льготная цена на чипы. А штрафовать за их отсутствие там начнут с июля.

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