После 17 операций от рака умерла звезда «Беверли-Хиллз 90210» Лар Парк-Линкольн

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 23 0

Ей было 64 года.

После 17 операций от рака умерла звезда «Пятницы 13» Лар Парк-Линкольн

Фото: Matthias Wehnert/ТАСС

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На 64-м году жизни умерла американская актриса Лар Парк-Линкольн, снимавшаяся в «Она написала убийство», «Беверли-Хиллз 90210» и «Пятница, 13-е: Новая кровь». С 2008 года она боролась с раком груди и перенесла 17 операций. О смерти сообщила основанная ей актерская школа Actors Audition Studios.

Парк-Линкольн родилась 12 мая 1961 года и начала карьеру в 1980-х, дебютировав в мыльной опере «Тихая пристань». Последний раз актриса появилась на экране в 2022 году в фильме «Вечеринка призраков».

Кроме актерской деятельности, Лар занималась преподаванием и помогала начинающим артистам. Она основала свою школу Actors Audition Studios. Там отметили ее вклад в индустрию и предложили поклонникам вместо цветов сделать пожертвования в благотворительные организации.

Муж актрисы Майкл Линкольн умер от рака в 2015 году в возрасте 43 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти продюсера «Богемской рапсодии» Роя Томаса Бейкера.

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