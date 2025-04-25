В Москве стартует крупнейший за 28 лет конкурс для медсестер

|
Мария Сидорова
Мария Сидорова 24 0

Его проведут в преддверии Международного дня медицинской сестры.

В Москве стартует крупнейший за 28 лет конкурс для медсестер

Фото: mos.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице начался прием заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «медицинская сестра». Об этом сообщил портал mos.ru со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Его проведут в преддверии Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая. В этом году конкурс пройдет в рекордном масштабе и станет самым массовым за всю 28-летнюю историю.

«Сестринское сообщество Москвы — это около 50 тысяч специалистов, и от их профессионализма во многом зависит стабильная работа всей системы здравоохранения. Мы стремимся к тому, чтобы труд медсестер был престижным и востребованным. Конкурс „Московские мастера“ — важный шаг в этом направлении», — отметила Ракова.

Заявки на участие принимают до 27 апреля. Претенденты пройдут отбор в своих учреждениях, а затем примут участие в финальных испытаниях в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Участников ждут компьютерное тестирование и проверка практических навыков на симуляционном оборудовании.

24 финалиста с наивысшими баллами сразятся за звание лучшей медицинской сестры. Финал конкурса состоится 18 июня в Гостином Дворе.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.86
0.50 94.71
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:32
После 17 операций от рака умерла звезда «Беверли-Хиллз 90210» Лар Парк-Линкольн
19:15
В Москве стартует крупнейший за 28 лет конкурс для медсестер
19:00
Больше отдыхайте: прогноз Таро на неделю с 28 апреля по 4 мая
18:47
Хирург рассказал каким станет нос экс-жены Аршавина после 13-й операции
18:45
В 2025 году колледжи Москвы внедрят в цифровую экосистему образования столицы
18:32
Жесткая ДКП: Набиуллина рассказала, как снизить инфляцию

Сейчас читают

Вне зоны доступа: зачем люди вступают в отношения на расстоянии
Любовь в ожидании: почему не стоит вступать в отношения на расстоянии
Наиболее качественный отдых: реабилитолог раскрыл лучшую позу для сна
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака