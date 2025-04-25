Захарова назвала терактом убийство генерала Москалика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика как террористическую атаку.

Мария Захарова отметила, что главным вопросом на сегодня остается прекращение войны «в центре Европы», подчеркнув, что жертв ежедневно становится все больше.

«Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», — цитирует Мария Захарову информационное агентство ТАСС.

Ранее, 5-tv.ru сообщал о том, что в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Взрыв прогремел около 11 часов утра возле жилого дома на улице Нестерова.

Сотрудники Следственного комитета России квалифицировали происшествие как убийство и возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ). По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.