На похороны понтифика прибыли лидеры 50 государств.

У базилики Святого Петра завершилась прощальная месса по папе римскому Франциску.

Когда церемония подошла к концу, над городом зазвонил колокол. Гроб с телом папы Франциска вынесли, чтобы затем похоронить. Сотни тысяч людей собрались на площади Святого Петра, чтобы проститься с понтификом. Проезжая часть в Риме превратилась в пешеходную зону.

Улицы патрулируют полицейские и карабинеры. Похороны папы Франциска посетили лидеры 50 стран. В их числе был также президент США Дональд Трамп. Российскую сторону представила министр культуры Ольга Любимова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский рассказал, как прошла встреча с Трампом в Риме. Лидеры встретились незадолго до похорон понтифика. Они смогли увидеться впервые после перепалки в Белом доме. Разговор прошел наедине, итоги их беседы будут раскрыты позднее.

Зеленский охарактеризовал встречу с Трампом как хорошую. Он благодарен президенту США и надеется, что сотрудничество приведет их к «общим результатам».