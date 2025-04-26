Трое российских моряков пострадали при ударах США по йеменскому порту

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 10 0

Они госпитализированы.

Трое российских моряков пострадали при ударах США по йеменскому порту

Фото: Reuters/Al-Masirah TV

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Трое российских моряков пострадали при ударах Соединенных Штатов по порту Рас-Иса в йеменьской провинции Эль-Ходейда. Об этом сообщил министр иностранных дел правительства хуситов Джамаль Амир в соцсети X.

Как уточнил Амир, пострадавшие были спасены йеменской береговой охраной. Все трое госпитализированы, подробности об их состоянии не уточняются.

РИА Новости уточняет, что трое россиян — Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин — получили ранения «различной степени тяжести».

По информации хуситов, удар, о котором идет речь, произошел 25 апреля, он был направлен «на судно <…> с целью помешать ему выгрузить партию нефти».

15 марта текущего года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ о начале военных действий, направленных против хуситов в Йемене. Глава Белого дома отмечал, что эти военные действия в сторону хуситов инициированы из-за «кампании пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников» в Красном море.

Хуситы назвали американские атаки «военным преступлением», а Трамп утвердил указ о признании «Ансар Алла» террористической организацией.

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