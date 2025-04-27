«Надо работать»: как солисты «Дискотеки Аварии» воспитывают детей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 1 031 0

Солисты группы «Дискотека Авария» рассказали о воспитании своих детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Младшей дочери одного из исполнителей — Алексея Серова — всего 16 лет, а она уже трудится.

Солисты группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов и Алексей Серов узнали у своих дочерей, как те относятся к их коллаборации с певицей Ольгой Бузовой. О своей реакции наследницы артистов рассказали 5-tv.ru на съемке клипа совместной песни «Страна Аления» с исполнительницей.

По словам дочери Алексея Серова — Полины, ей очень нравится творчество отца и новая композиция, созданная с исполнительницей хита «Мало половин». Сейчас юной наследнице музыканта 16 лет. И она уже работает бариста в кофейне, чтобы таким образом быстрее привыкнуть к самостоятельной жизни и научиться зарабатывать деньги.

«Папа просто показывает мне как бы реальную жизнь, что надо работать. Если хочешь чего-то добиться, то надо приложить к этому усилия», — ответила Полина.

Пока она не знает, кем хочет стать в будущем, но не исключает, что решит попробовать свои силы в режиссуре.

Алексей Рыжов также познакомил присутствующих со своей дочерью Татьяной и маленькой внучкой Анной. Наследнице тоже понравилась новая песня отца с Бузовой.

«Поздравляю, пап!» — сказала она.

К слову, недавно артисты представили свой совместный проект с Бузовой, который называется «Страна Аления». Оказалось, что перфоманс был организован по их предложению.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова решила покинуть Россию.

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