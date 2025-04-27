«В моем возрасте уже пора»: Люся Чеботина о планировании беременности

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Люся Чеботина: в моем возрасте уже пора иметь детей

Люся Чеботина рассказала Super, планирует ли беременность

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Совмещать карьеру и воспитание детей — вполне осуществимая задача, уверена певица.

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина сожалеет, что до сих пор не имеет детей. Певица уверена, что совмещать карьеру и семью — вполне осуществимая задача.

«Мне кажется, что в моем возрасте уже пора. Есть много невероятных примеров красивых и успешных певиц с замечательными семьями, мужьями и детьми», — рассказала Люся корреспонденту Super.

Певица объяснила, что если женщина по-настоящему любит свою работу, мужа и детей, то у нее не должно возникнуть проблем с тем, чтобы совмещать эти сферы. Люся уверена, что и сама отлично бы справилась с этой задачей. Увы, обрести семейное счастье у артистки пока не получилось.

«Я не могу повлиять на Божий план, как он решил, так и будет», — резюмировала Люся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чеботина рассказала о критериях потенциального возлюбленного. Бедность — не повод для расставания, убеждена артистка, а дорогие подарки — далеко не самый важный запрос в отношениях.

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