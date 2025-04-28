«Ты не должен быть здесь»: Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Эксперт Хиклинг: Трамп попросил Макрона покинуть встречу с Зеленским

«Тебе не следует здесь быть»: Трамп не хочет встречаться с Макроном в Ватикане

Фото: Reuters/Brian Snyder

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Американский лидер пообщался с французским коллегой в стороне от камер.

Президент США Дональд Трамп предпочел исключить главу Франции Эммануэля Макрона из встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом написала газета The Sun, ссылаясь на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинга.

В источнике отметили, что Трамп, прежде чем встретиться с Зеленским в Ватикане, предложил Макрону отойти.

Хиклинг рассказал, что американский лидер в отношении Макрона произнес характерную фразу.

«Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь», — сказал он.

К тому же эксперт чтения по губам отметил, что Зеленский на эти слова кивнул в согласии, а находящийся там же викарий обеспокоенно мотнул головой.

До этого уточнялось, что Макрон не удостоил Трампа рукопожатием, когда лидеры встретились в Ватикане. Французский президент сначала подошел к Зеленскому и поздоровался с ним, а после того, как ему протянул ладонь лидер Соединенных Штатов, Макрон убрал свою руку.

Сообщалось, что в пятницу, 25 апреля, Трамп и Зеленский провели встречу перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане, которая стала первой после их перепалки в Белом доме 28 февраля. Зеленский назвал новую беседу с Трампом хорошей, а также выразил ему благодарность в надежде на «достижение общих результатов». В Белом доме разговор назвали продуктивным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский на похоронах папы Франциска в Риме выискивал Трампа.

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