Овечкин врезался в скамейку запасных «Монреаля»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 32 0

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Вашингтона».

Овечкин улетел на скамейку «Монреаля» после неудачного силового приема

Фото: Nick Wass/AP/TASS

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«Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:2 в в рамках четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на льду «Монреаля» на арене «Белл Центр».

Капитан «Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин оказался на скамейке «Монреаля» после неудачного силового приема — он попытался зацепить канадского защитника Александра Каррье, но промахнулся. В этом матче Овечкин очков не набрал.

Теперь счет в серии — 3:1 в пользу «Кэпиталз».

Следующий матч состоится 1 мая.

26 апреля «Монреаль» со счетом 6:3 обыграл «Вашингтон» в третьем матче серии стартового раунда плей-офф. Драматизма добавило то, что вратари обеих команд покинули игру с травмами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эмоциях, которые испытывал Овечкин, когда наконец-то побил рекорд Гретцки.

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