Жениться не собирается? Валентина Иванова объявила о беременности и показала реакцию Тимати

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 67 0

Валентина Иванова объявила о беременности и показала реакцию Тимати

Фото, видео: Instagram*/halfbloodval; 5-tv.ru

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Пара встречается уже около трех лет, но так и не узаконила свои отношения.

Девушка рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Валентина Иванова подтвердила свою беременность. Радостную новость она сообщила в личном блоге в забавном и нестандартном формате.

Модель опубликовала видео, где она с кем-то разговаривает по телефону в машине. Собеседнику она рассказала о теплой погоде, а когда в салон сел Тимати с напитками, то сразу перевела тему.

«Да, забыла сказать, я как раз вчера купила тест. Оказалось, что я беременна», — произнесла Валентина и тут же вышла из автомобиля.

В тот момент камера в машине показала удивленное состояние Тимати, который пару секунд пытался осознать, что происходит. По всей видимости, музыкант об этом не знал. Он сразу пошел следом за девушкой, а запись оборвалась.

При этом на днях модель сама опровергала информацию о том, что станет мамой. В интернете неизвестный источник, но близкий человек для звездной пары, поделился тем, что у Ивановой будет ребенок. По его словам, срок пока небольшой, беременность протекает легко, а Тимати с Валентиной счастливы.

В ответ в социальных сетях блогер написала просто и лаконично: «Вранье». Вероятно, возлюбленных действительно можно поздравить с радостным событием или Иванова решила таким образом пошутить.

У Тимати к его 41 году жизни за спиной ни одного брака, но есть два ребенка от разных женщин — модели Алены Шишковой и блогера Анастасии Решетовой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Тимати воссоединился со своей юношеской любовью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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