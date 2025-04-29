Черным-черно: сразу несколько стран Европы парализованы блэкаутом

Перебои в работе электросетей возникли из-за «редкого атмосферного явления».

А в Европе сейчас решают другую проблему. Там сегодня пропало электричество практически на всем Пиренейском полуострове. Сильнее всего пострадали Испания, Португалия и Андорра, но блэкаут так же затронул Францию и Бельгию.

Все, что не имело резервных источников питания просто, перестало работать. Аэропорты отменяют рейсы, в метро застряли тысячи человек, из-за светофоров в городах огромные пробки.

Надо признать, что на ситуацию в стране весьма быстро отреагировали обычные испанцы. Во-первых, в большинстве продуктовых магазинов смели с полок все, что было можно. Во-вторых в супермаркетах особым спросом пользуется все, что имеет отношение к энергетике. Например в сетях цена пауэрбанков большой емкости достигает больше десяти тысяч долларов за штуку.

Более того, уже скоро страна может остаться без мобильной связи и интернета — после того, как сядут дизельгенераторы и аккумуляторные батареи.

А вот власти, объявив чрезвычайное положение, пока даже внятно не могут назвать причину аварии. Очень нелепо выглядит версия о неком «редком атмосферном явлении», которое возникло из-за перепада температур. Но зато всплыли сообщения от 16 августа, когда Испания гордо заявила о полном переходе на «возобновляемые источники энергии». И вот результат.

«На данный момент происходящее выглядит таким образом, как будто бы резко сократилось производство электрической энергии на в возобновляемых источниках, а традиционная генерация, на которую возложены дополнительные обязательства по производству и поставкам электрической энергии, просто не справилась», — прокомментировал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

То есть сейчас в Испании и Португалии мы с вами видим, что такое «зеленая» энергетика в действии. Кроме того, принцип построения всей энергосистемы в европейских странах очень отличается от нашего. У них проблемы в одном из звеньев оборачиваются глобальной катастрофой. У нас отличный пример построения советской энергосистемы — Украина. Три года под ракетными ударами и все равно продолжает работать.