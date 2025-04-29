Уникальная динамика: российский рубль стал самой быстрорастущей валютой

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Рубль стал самой доходной валютой в апреле 2025 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Как это отразится на экономике?

Российский рубль признан самой быстрорастущей валютой в апреле. И здесь главную роль, конечно, играет политика Центробанка, который удерживает высокую ключевую ставку. Сейчас это помогает контролировать рост цен, а в будущем приведет к их снижению.

«Укрепление рубля свидетельствует о том, что в российскую экономику капиталы скорее заходят, чем из нее убегают. То есть Россия здесь оказывается привлекательной. Как минимум — мы получим прекращение роста цен на многие товары, которые к нам поступают из-за границы. Да, эти товары будут дешеветь, остановится рост цен на внутренние товары — или замедлится в ряде групп этих товаров», — прокомментировал экономиста Василий Колташов.

«На нефтегазовый сектор это влияет так, что в рублях выручка будет находиться на низком уровне, если сравнивать с курсом 100 рублей за доллар. И, конечно, это невыгодно экспортерам. Больше всего от укрепления рубля выиграют те, кто собирается на отдых за границу. Туроператоры отмечают, что туры уже подешевели — на 10-15% по сравнению с зимним периодом», — добавил экономист Алексей Родин.

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Уникальная динамика: российский рубль стал самой быстрорастущей валютой

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