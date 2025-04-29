Ка-52М ударил по личному составу и «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Вертолет Ка-52М ударил по личному составу ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.
Экипаж армейской авиации на разведывательно-ударом вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите на 5-tv.ru.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
«Сегодня на командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорных пунктов противника. Выполнили взлет с аэродрома базирования, полет по маршруту. Далее вышли на начало боевого пути. С заданной дистанции выполнили стрельбу авиационными ракетами С-8 с кабрирования. Далее выполнили маневр отхода, полет по маршруту на аэродром базирования и приземление. Враг будет разбит, победа будет за нами», — рассказал командир вертолета Николай.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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