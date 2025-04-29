Ка-52М ударил по личному составу и «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 11 0

Вертолет Ка-52М ударил по личному составу ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Противник ежедневно несет большие потери на поле боя.

Экипаж армейской авиации на разведывательно-ударом вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите на 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

«Сегодня на командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорных пунктов противника. Выполнили взлет с аэродрома базирования, полет по маршруту. Далее вышли на начало боевого пути. С заданной дистанции выполнили стрельбу авиационными ракетами С-8 с кабрирования. Далее выполнили маневр отхода, полет по маршруту на аэродром базирования и приземление. Враг будет разбит, победа будет за нами», — рассказал командир вертолета Николай.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
29 апр
«Контуры нашей победы»: Патрушев заявил о приближении РФ к завершению СВО
28 апр
Надежное дружеское плечо: новые кадры работы армейского спецназа КНДР и ВС РФ
28 апр
Слаженные действия: первые кадры работы армейского спецназа КНДР в Курской области
28 апр
ВСУ и их технику смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО
28 апр
Расчеты «Мста-Б» поразили наблюдательный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 апр
Инфраструктура аэродромов боевиков ВСУ уничтожена ударами ВС РФ
26 апр
Расчет «Торнадо-С» разнес пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 апр
Российский дрон Zаlа навел «Ланцеты» на гаубицу неприятеля. Лучшее видео из зоны СВО
26 апр
Нужна встреча на высоком уровне: Трамп заявил о согласовании большинства пунктов мирной сделки РФ и Украины
25 апр
Сергей Лавров подчеркнул готовность России к переговорам
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.55
-0.10 93.18
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Кирилла
6:00
Ка-52М ударил по личному составу и «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля для всех знаков зодиака
5:40
Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с празднованием Дня Победы
5:22
КНДР отправила военную делегацию на международный конгресс в Россию
5:03
Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области

Сейчас читают

«Нафтогаз» заспешил с импортом газа: Европа дала первые сотни миллионов на топливо
Жениться не собирается? Валентина Иванова объявила о беременности и показала реакцию Тимати
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака