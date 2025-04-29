Черный понедельник: Европа испытала крупнейший в истории блэкаут

В результате масштабного сбоя в энергосистеме без электричества на несколько часов остались миллионы человек.

Пиренейский полуостров приходит в себя после масштабного блэкаута. Накануне на несколько часов без света остались Испания, часть Португалии, Франции и Бельгии. В результате возникла настоящая паника. Улицы погрузились во тьму, аэропорты были парализованы, а люди не могли связаться с родными. Сейчас подача электроэнергии восстановлена на 87%, но сети трещат, а ответа на вопрос «в чем причина ЧП?» — по-прежнему нет. Корреспондент «Известий» Михаил Блохин внимательно изучил все версии случившегося.

Испания во тьме. Отключение застало врасплох миллионы людей. Одни эвакуируются из вагонов, другие часами стоят в пробках. Причем отключился свет выборочно. Блэкаут поделил испанские города на зоны. Мадрид, Барселона, Валенсия — десятки городов в одночасье отброшены в доиндустриальную эпоху. Такого не было никогда. Ущерб, по самым скромным подсчетам, около миллиарда евро.

«В системе внезапно пропало 15 гигаватт электроэнергии, и это произошло всего за пять секунд. Такого никогда раньше не случалось. Для примера, 15 гигаватт эквивалентны примерно 60% потребности страны в электроэнергии», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

А еще это, например, энергия для полутора миллиардов светодиодных лампочек. Такой энергии хватит, чтобы запитать 11 миллионов домов. И все это испарилось из системы. Железнодорожный вокзал Барселоны горит огнями, однако поезда никуда не уходят и ниоткуда не прибывают. Сотни гостей города стали заложниками столицы Каталонии.

«Из-за перебоев с электричеством я не могу найти своих родителей, которые уехали сегодня утром с этой станции. Я спрашивал в Национальной железнодорожной компании, но они понятия не имеют, куда делись поезда», — поделился один из пострадавших Хуан Антонио Санчез.

На улицах каменный век: светофоры не работают, полиция бессильна. Но среди всей этой суеты до сих пор не ясно, что случилось. Испанский оператор электросетей разводит руками: «Перепад потока». Но что его вызвало, никто не знает. Одни винят хакеров, устроивший кибератаку. Другие — пожар во Франции, повредивший высоковольтную линию.

Метеорологи указывают на редкие атмосферные явления. А антиглобалисты — на радикальных экологов. Якобы это их рука вырвала вилку из розетки целого континента, чтобы «ускорить» зеленый переход. Наши специалисты считают, что проблема возникла с возобновляемыми источниками энергии, которые в какой-то момент резко сократили выработку.

«И это привело к необходимости увеличить поставки электрической энергии со стороны традиционной генерации. На всех не хватило, и в какой-то момент просто не справились производители», — объяснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

А ведь две недели назад испанцы торжественно рапортовали — их энергосистема впервые полностью перешла на возобновляемые источники энергии: ветровую, солнечную и гидроэлектростанцию. Теперь же спасти соседей от коллапса пытается Франция и Марокко, но и их сети трещат под нагрузкой.

«Европейский Союз хочет внедрить такую же модель во Франции. Планируется установка дополнительных ветряных турбин и солнечных батарей. Однако это может разрушить нашу энергетическую систему и привести к аналогичным сбоям», — отметил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

А пока Европа, гордящаяся своим единством, впервые за долгие годы чувствует, как шатаются ее основы. Причем не под натиском мигрантов или кризисов, а из-за каких-то пяти секунд, перевернувших все.

Сейчас электричество постепенно возвращается. Но надолго ли? Никто не знает. Расследование причин может затянуться на недели.