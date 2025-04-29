На фоне слухов о проблемах в браке: Кудрявцева увезла дочь от мужа

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

Лера Кудрявцева уехала с дочкой на отдых в Сочи

«Ну а куда еще?» — Лера Кудрявцева уехала на отдых в Сочи

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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В прошлом году телеведущая чуть не развелась из-за алкогольной зависимости супруга.

Телеведущая Лера Кудрявцева в преддверии майских праздников уехала с дочкой Машей на несколько дней в Сочи. Супруг звезды остался в Москве. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Местом для отдыха Кудрявцева выбрала санаторий, который она посещала еще в детстве. Со времен ее детства курорт преобразился: была проведена реконструкция и обновлены номера.

«У Маши начались каникулы, а у меня — три дня выходных. Как провести их с пользой для тела и души? Конечно же, полететь в Сочи. Ну а куда еще? В наш любимый санаторий!», — поделилась телеведущая.

Лера Кудрявцева недавно призналась, что ей нелегко живется. Вероятной причиной называют ее мужа — хоккеиста Игоря Макарова. По слухам он вновь начал пить.

В прошлом году теледива даже чуть не развелась со своим избранником. Всему виной — вредная привычка Игоря. Позднее он пролежал два месяца в рехабе и, как сообщалось, пошел на поправку. Видимо, Макарова хватило не надолго.

Телеведущая была замужем три раза. Последний ее избранник младше супруги на 16 лет. В 2018-м у четы родилась дочь Мария. В том же году Кудрявцева стала бабушкой. Сын от первого брака порадовал маму внуком Львом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие пластические операции перенесла Лера Кудрявцева. Пользователи сети уверены, что она сделала ринопластику, то есть изменила форму носа.

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