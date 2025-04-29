Политик раскрыл свое мнение о России, Дональде Трампе, а также проболтался о деталях вмешательства США в дела Грузии.

Известные пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров — Прим. ред.) обошли службу безопасности очередного американского русофоба. Попался конгрессмен США Джо Уилсон, соавтор законопроекта о внесении России в список стран — спонсоров терроризма.

С ним говорили от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Тот, по сценарию, очень переживал из-за того, что президент США Дональд Трамп в мирных переговорах по Украине больше прислушивается к президенту России Владимиру Путину. Уилсона несло. Сначала он позволил себе назвать Россию бензоколонкой, потом убеждал, что Трамп на самом деле на стороне Киева, просто он якобы ведет сложную игру.

«Моя точка зрения в отношении Дональда Трампа, предоставляющего ракеты Javelin, размещающего американские войска в Польше, останавливающего „Северный Поток — 2“, что господин Трамп не идет по прямой линии. Он президент миллиардеров, он обладает искусством сделки. Часто сделки не сходятся», — заявил конгрессмен.

Еще Джо Уилсон заверил, что демократы и республиканцы будут и дальше работать в Конгрессе против нашей страны. Похвастался тем, что помогает дестабилизации обстановки в Грузии. Правда, пожаловался, что денег стало меньше после сворачивания деятельности Агентства США по международному развитию, скандального USAID.

* — входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.