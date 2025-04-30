В Башкирии чиновника подловили на имитации ремонта дорог

То, чем поручили заниматься работникам, могло остаться незамеченным.

А вот еще одно разоблачение сегодня произошло в небольшом башкирском городе Туймазы. Там глава местной администрации решил отчитаться, как ведется ремонт дорог. Прямой эфир пошел не по плану.

«Мы сейчас занимаемся текущим содержанием дорог, ямочный ремонт», — сказал чиновник.

При этом прохожий записал, коммунальщики бесцельно возят «лопаты по асфальту»:

«Знаете, зачем они по старому асфальту катаются? Вот там — камера стоит».

Местные жители надеются, что после этой записи чиновник закончит все-таки имитировать бурную деятельность и действительно возьмется за ремонт дорог.