В Раде заявили о готовности к переговорам с РФ

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 31 0

Депутат Рады Дмитрук заявил о готовности к переговорам с РФ 

В Раде заявили о готовности к переговорам с РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Там призвали призвали парламенты двух стран провести прямой диалог.

Пардаментарии России и Украины могли бы наладить предварительные контакты по вопросу мирного урегулирования. Об этом в беседе с «Известиями» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук.

«Что касается моей позиции как народного депутата Украины, я готов 24/7 участвовать в любых переговорных процессах, касающихся <…> дальнейшего мира, технического взаимодействия, взаимоотношений Украины и России», — сказал депутат.

Дмитрук добавил, что сейчас среди граждан Украины вопрос о переговорах мире — на первом месте.

Прямых переговоров между Россией и Украиной не проходило с марта 2022 года.

Со стороны России готовность к заключению мира подтверждалась неоднократно. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на определенный прогресс, но подчеркивал, что впереди много работы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдепе сообщили, что США выйдут из переговоров по Украине, если в них не будет прогресса.

До этого в ходе встречи с представителем главы Белого дома Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий.

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