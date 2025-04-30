Украинский кризис вновь в центре внимания Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Этой ночью Россия повторила свое предложение о трехдневном перемирии в честь 80-летия Победы, назвав его шагом к переговорам. Однако Киев, как всегда, все отверг и вместе со своими западными кураторами попытался превратить заседание в низкопробную пиар-акцию. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев продолжит тему.

Честно говоря, заседания Совбеза ООН давно скатились к формату «поговорили — разошлись». Вместе с тем это лучшая площадка, чтобы что-то озвучить, обозначить намерения. Но только если кто-то готов слушать.

«Мы категорически против превращения заседаний Совета безопасности ООН в лекторий, где избранная группа стран читает остальным нотации, причем не отличающиеся хоть какой-то оригинальностью. Фиксируем негативную тенденцию, когда европейские страны, занимая кресло председателя Совбеза, обязательно подтягивают на заседания по Украине „массовку“, которая друг за другом хором повторяет одни и те же тезисы, причем практически идентичные озвучиваемым представителем Европейского союза», — заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

По словам представителя России, лишняя болтовня приводит к серьезному затягиванию заседания, а дискуссия теряет оперативный характер и ценность. В общем, так и есть. Кто бы мог еще при экс-президенте США Джо Байдене подумать, что голос США, например, станет голосом разума.

«Бремя прекращения военных действий лежит как на России, так и на Украине. Это зависит от лидеров этих обеих стран решить, возможен ли мир. Если обе стороны готовы прекратить это, США полностью будут поддерживать их путь к прочному миру», — сказал исполняющий обязанности заместителя представителя США при ООН Джон Келли.

Но пока приходится пояснять уважаемому собранию очевидное.

«Подчеркиваем еще раз: российские вооруженные силы наносят удары исключительно по объектам, относящимся к военному потенциалу Украины. Жертвы среди населения возникают из-за преднамеренного размещения украинской противовоздушной обороны в густонаселенных районах городов и ее ненадлежащей работы, а также из-за использования собственных граждан в качестве живого щита», — дополнил Василий Небензя.

Собрание, впрочем, выслушивает все стороны с явным стремлением поскорее разойтись. Слушают даже вот такую чушь от представителя Киева. Это как бы ответ на российское предложение о перемирии.

«Нельзя позволить России выбирать удобные политические даты для объявления краткосрочного прекращения огня просто в целях пиара или получения дополнительных тактических преимуществ. Украина готова поддержать справедливый, всеобъемлющий и прочный мир», — заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Европа, разумеется, вторит — а что ей еще делать?

«В этих условиях главной задачей европейских сообщников Киева стало, вопреки фактам и здравому смыслу, выпятить якобы имеющееся у главаря киевской клики стремление к миру, которое, по их голословным утверждениям, не разделяет Россия. Сегодня мы услышали множество таких попыток от западных коллег. Сделать это Лондону, Парижу и Брюсселю становится все сложнее, как и закамуфлировать все четче проступающую наружу звериную, человеконенавистническую и нацистскую сущность режима (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского», — подчеркнул Небензя.

Президент США Дональд Трамп тем временем не устает повторять уже сказанное. Он реально хочет помочь завершить боевые действия в Европе. Оговаривается, что у него свой интерес, но это на данном этапе так важно.

«Я действительно ее заканчиваю. Да, ради денег, но я не заканчиваю ее ради них в первую очередь. Я заканчиваю ее потому, что они теряют по пять тысяч человек в неделю. Гибнут молодые солдаты, как русские, так и украинцы. У России есть много солдат, и она представляет собой очень большую военную силу. Вы, Украина, должны быть более благодарными, потому что, позвольте сказать, у вас нет козырей на руках. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», — сообщил он в интервью журналисту Гленну Беку.

Что бы ни говорили европейские союзники Киева, есть ощущение, что мир от этого конфликта устал. Зеленский вот пригласил лидеров Старого Света 9 Мая, именно 9 Мая, на встречу. Явно специально, чтобы отвлечь внимание от мероприятий в Москве. И сразу пошли отказы: я не смогу, я буду занят, а у меня голова болит. Даже у Европы уже болит.