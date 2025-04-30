Как помочь ребенку при аллергии: советы врачей

Специалист рассказала, как снять острые проявления аллергии и какие есть методы ее лечения.

Аллергия у детей — не редкость, особенно в сезон цветения. Заложенность носа, постоянное чихание, зуд в глазах и кожные высыпания — все это может свидетельствовать о развитии аллергической реакции. Об этом URA.RU рассказала врач Екатерина Матросова.

Эксперт отметила: чем раньше начато лечение аллергии, тем выше его эффективность. Одним из самых действенных методов специалисты называют аллерген-специфическую иммунотерапию. Этот подход позволяет облегчить симптомы и влияет на саму иммунную систему, помогая организму адаптироваться к аллергену. Однако подобное лечение возможно только после точного выявления причины аллергии, а это делается с помощью специальных тестов под контролем врача.

Тогда на помощь приходят современные препараты — антигистамины последнего поколения, спреи для носа и капли для глаз. Они помогают снять острые проявления, но не устраняют источник проблемы. Поэтому важно сочетать медикаментозную терапию с мерами профилактики: ограничить контакт с аллергенами, регулярно промывать нос, корректировать питание и следить за общим состоянием ребенка.

Затяжной насморк без температуры у ребенка тоже может быть признаком, что откладывать визит к специалисту не стоит. Особенно это актуально в весенне-летний период, когда в воздухе повышена концентрация пыльцы и других раздражающих факторов.

Врач заключила: при аллергии не стоит заниматься самолечением. Аллергия — это не просто временный дискомфорт, она может привести к хроническим заболеваниям, если ее не лечить вовремя.

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