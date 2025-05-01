Мощнейшая песчаная буря обрушилась на Египет

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Власти призвали жителей не выходить на улицу без необходимости.

Фото, видео: Zuma/TASS; 5-tv.ru

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Завораживающие и одновременно пугающие кадры приходят сегодня из Египта. На страну обрушился «Хамсин» — это природное явление, когда сухие и одновременно горячие ветра несут песок из пустыни.

Буря поглощает все на своем пути. И несмотря на то, что скорость ветра в этом пылевом облаке достигает 80 километров в час, многие жители воспринимают такие бури как традиционное египетское развлечение.

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