В Tesla ищут замену Илону Маску

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 754 0

WSJ: совет директоров Tesla ищет нового гендиректора на замену Маску

В Tesla ищут преемника Илона Маска

Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat

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На прошлой неделе компания отчиталась о падении прибыли в первом квартале на 71%.

Американский предприниматель Илон Маск прославился, среди прочего, как основатель SpaceX и глава Tesla. Теперь производитель элекрокаров ищет нового генерального директора. Об этом сообщает сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

С приходом в США к власти Дональда Трампа после прошлогодних выборов бизнесмен занял в правительстве пост главы департамента государственной эффективности (DOGE). В начале апреля стало известно: Маск и Трамп пришли к выводу, что «скоро настанет время вернуться к своему бизнесу».

В связи с падением прибыли и цен на акции члены совета директоров сказали Маску, что ему «нужно проводить больше времени» за делами Tesla, говорится в статье. Предприниматель ударился в политику, а акции Tesla продолжают падать — руководство задумалось о поисках нового руководителя, лишь около месяца назад. Члены совета директоров уже обратились в несколько компаний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что департамент Илона Маска ликвидирует американское агентство помощи бедным странам. Сотрудников организации по электронной почте уведомили, что им вскоре предложат досрочно выйти на пенсию или уволиться.

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