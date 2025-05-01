Киркоров о смерти отца: «Он ушел не на моих руках. У Аллы была дикая истерика»

День рождения певца омрачила семейная трагедия.

Народный артист РФ Филипп Киркоров уверен, что его день рождения (30 апреля) чуть ли не проклят. Вокруг даты происходят самые трагические события его жизни. Так, в 1994 году именно в этот день умерла мама певца. Печальное известие он получил от Аллы Пугачевой, когда находился в студии звукозаписи.

На этот раз незадолго до своего 58-летия музыканту пришлось хоронить отца Бедроса Киркорова. Это был болезненный удар, он остался вообще без родителей, которых очень любил. «Я больше не ребенок», — написал тогда Филипп Бедросович. В эфире телеканала «Россия-1» он рассказал о своем несчастье и о реакции детей на смерть дедушки.

«Я узнал на съемке, прямо в кадре. Я закончил съемочный день и вечером того же дня улетел в Москву. К сожалению, он ушел не на моих руках. А может, даже и к счастью я этого не видел, потому что когда он лежал в гробу, он как будто бы спал», — признался Киркоров.

Сыну Мартину-Кристину и дочери Алле-Виктории народный артист рассказал о кончине Бедроса Филипповича сам. Это был важный момент, так как ребята обожали дедушку, который переехал из Нижнего Новгорода, оставив супругу, чтобы помогать в воспитании.

«У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», — поделился певец.

Что бы ни происходило, Филипп Киркоров не позволяет себе опустить руки. Он выходит в свет и выступает, несмотря на траур. Так, 25 и 26 апреля он дал два концерта в Петербурге в любимом зале «Октябрьский». Одно из представлений едва не закончилось несчастным случаем.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, исполнитель чуть не загорелся от искр фейерверка. Скинуть ее было невозможно — Киркоров держался только одной рукой за подвесную конструкцию на большой высоте.