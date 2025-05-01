Хвостатые рекордсмены: встретились самая большая и самая маленькая в мире собаки
Самая большая и самая маленькая в мире собаки встретились в штате Айдахо в США
Фото: Пресс-служба Книги рекордов Гиннесса
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Немецкий дог Реджипо и чихуахуа Перл постарались найти общий язык
Состоялась важная встреча двух хвостатых рекордсменов — самая большая в мире собака по кличке Реджипо и самая маленькая — Перл — познакомились в штате Айдахо в США.
Немецкий дог Реджи имеет рост 1,007 метра, а чихуахуа Перл — всего 9,14 сантиметра. Несмотря на колоссальную разницу в размерах, которая составляет 91 сантиметр, собаки быстро поладили и все время гуляли вместе, как настоящие друзья.
Хозяева не сомневались в том, что их четвероногие друзья быстро поладят. Они посчитали, что их питомцы слишком дружелюбные для собачьих конфликтов.
Встречу рекордсменов провели в доме хозяев Реджипо, чтобы он не столкнулся с проблемами из-за роста во время перелета. Поэтому Перл прилетела к нему в гости из штата Флорида, но чувствовала себя, как дома.
Хозяин Реджи Сэм Джонсон утверждает, что питомец был самым маленьким в помете, но до полутора лет детеныш вырос до гигантских размеров. При этом внешность пса обманчива — он выглядит внушительно и опасно, но в душе — самый настоящий щенок.
«Он почти как ребенок: игривый и разговорчивый — он „расскажет“ обо всем, что хочет и в любое время», — говорит Джонсон.
В характере Перл, как и у Реджипо, любовь к окружающим и желание быть в центре внимания.
«Она крошечных размеров, но личность она большая», — характеризует своего питомца Ванесса Семлер.
Перл — настоящая модница. Ее часто наряжают в милую одежду, иногда надевают на нее шляпки и солнцезащитные очки. Гардероб собаки даже больше, чем у самой хозяйки, признается женщина.
«Перл довольно требовательна, серьезна, и у нее обо всем есть свое мнение, так что она „скажет“, что ей надо», — добавляет хозяйка Перл.
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