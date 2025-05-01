Хвостатые рекордсмены: встретились самая большая и самая маленькая в мире собаки

|
Полина Асташкина
Полина Асташкина 26 0

Самая большая и самая маленькая в мире собаки встретились в штате Айдахо в США

Легендарная встреча — встретились самая большая и самая маленькая в мире собаки

Фото: Пресс-служба Книги рекордов Гиннесса

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Немецкий дог Реджипо и чихуахуа Перл постарались найти общий язык

Состоялась важная встреча двух хвостатых рекордсменов — самая большая в мире собака по кличке Реджипо и самая маленькая — Перл — познакомились в штате Айдахо в США.

Немецкий дог Реджи имеет рост 1,007 метра, а чихуахуа Перл — всего 9,14 сантиметра. Несмотря на колоссальную разницу в размерах, которая составляет 91 сантиметр, собаки быстро поладили и все время гуляли вместе, как настоящие друзья.

Хозяева не сомневались в том, что их четвероногие друзья быстро поладят. Они посчитали, что их питомцы слишком дружелюбные для собачьих конфликтов.

Встречу рекордсменов провели в доме хозяев Реджипо, чтобы он не столкнулся с проблемами из-за роста во время перелета. Поэтому Перл прилетела к нему в гости из штата Флорида, но чувствовала себя, как дома.

Хозяин Реджи Сэм Джонсон утверждает, что питомец был самым маленьким в помете, но до полутора лет детеныш вырос до гигантских размеров. При этом внешность пса обманчива — он выглядит внушительно и опасно, но в душе — самый настоящий щенок.

«Он почти как ребенок: игривый и разговорчивый — он „расскажет“ обо всем, что хочет и в любое время», — говорит Джонсон.

В характере Перл, как и у Реджипо, любовь к окружающим и желание быть в центре внимания.

«Она крошечных размеров, но личность она большая», — характеризует своего питомца Ванесса Семлер.

Перл — настоящая модница. Ее часто наряжают в милую одежду, иногда надевают на нее шляпки и солнцезащитные очки. Гардероб собаки даже больше, чем у самой хозяйки, признается женщина.

«Перл довольно требовательна, серьезна, и у нее обо всем есть свое мнение, так что она „скажет“, что ей надо», — добавляет хозяйка Перл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пет-терапия завоевывает сердца людей по всему миру.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Звезды замотивируют каждого: гороскоп на май 2025 года для всех знаков зо...

Последние новости

15:36
Сергей Собянин назвал московские разработки, которые облегчают труд людей
15:18
Хвостатые рекордсмены: встретились самая большая и самая маленькая в мире собаки
14:55
«Больше всего ждали»: Дайнеко сообщила, что дочки мужа не пришли на их свадьбу
14:38
Догоняют итальянские и испанские: российские вина завоевывают доверие экспертов
14:01
Брошенные русалки: рядом с какой женщиной остывают мужские сердца
13:42
«Я создан не для работы»: Шаляпин поглумился над россиянами в День труда

Сейчас читают

Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 116 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака