Трамп объявил 8 мая в США «Днем победы во Второй мировой войне»

Он также заявил, что Штаты сделали для краха фашизма «намного больше других стран».

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Штаты «больше других» сделали для победы во Второй мировой войне. Кроме того, глава Белого дома провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

«Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой», — написал американский лидер.