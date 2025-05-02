Трамп объявил 8 мая в США «Днем победы во Второй мировой войне»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 13 0

Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями Победы в двух мировых войнах

Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США днями Победы

Фото: Evan Vucci/AP/TASS

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Он также заявил, что Штаты сделали для краха фашизма «намного больше других стран».

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Штаты «больше других» сделали для победы во Второй мировой войне. Кроме того, глава Белого дома провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в Первой и Второй мировых войнах.

«Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой», — написал американский лидер.

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