Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 1 136 0

Опубликовано видео, как Су-34 ударил по ПВД ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Также был уничтожен личный состав противника.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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