«Для меня это неприемлемо»: Катя Лель рассказала, с какими мужчинами не стоит общаться

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 20 0

Катя Лель считает невежами мужчин, которые не платят за женщину в ресторане

Катя лель о мужчинах

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

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По словам певицы, представителям сильного пола стоит быть благодарными женщинам за то, что они «украшают этот мир».

Певица Катя Лель назвала невежами мужчин, которые не платят за женщину в ресторанах. Об этом артистка заявила на одном из YouTube-шоу.

«Когда мужчина не платит за женщину — это невежество. Девушки, не общайтесь с такими. Я родилась на Кавказе, и для меня это неприемлемо. Простите, мужчины, но вы не можете разделять с женщинами счет», — заявила артистка.

По словам Лель, представителям сильного пола стоит быть благодарными женщинам за то, что они «украшают этот мир».

«Это женская божественная энергия. И вы должны отдавать вселенский обмен за то, что женщина с вами рядом», — объяснила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженную артистку РФ Катю Лель чуть не подменили в роддоме, когда она родилась. О случае многолетней давности певица рассказала в интервью Наталье Подольской.

Медицинские работники родильного дома перепутали будущую знаменитость с рыжим мальчиком и отдали его маме артистки. Однако ситуация быстро разрешилась, поскольку родительница до этого запомнила лицо своего ребенка — малышку ей давали подержать сразу после родов.

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