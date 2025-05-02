«Для меня это неприемлемо»: Катя Лель рассказала, с какими мужчинами не стоит общаться

По словам певицы, представителям сильного пола стоит быть благодарными женщинам за то, что они «украшают этот мир».

Певица Катя Лель назвала невежами мужчин, которые не платят за женщину в ресторанах. Об этом артистка заявила на одном из YouTube-шоу.

«Когда мужчина не платит за женщину — это невежество. Девушки, не общайтесь с такими. Я родилась на Кавказе, и для меня это неприемлемо. Простите, мужчины, но вы не можете разделять с женщинами счет», — заявила артистка.

По словам Лель, представителям сильного пола стоит быть благодарными женщинам за то, что они «украшают этот мир».

«Это женская божественная энергия. И вы должны отдавать вселенский обмен за то, что женщина с вами рядом», — объяснила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженную артистку РФ Катю Лель чуть не подменили в роддоме, когда она родилась. О случае многолетней давности певица рассказала в интервью Наталье Подольской.

Медицинские работники родильного дома перепутали будущую знаменитость с рыжим мальчиком и отдали его маме артистки. Однако ситуация быстро разрешилась, поскольку родительница до этого запомнила лицо своего ребенка — малышку ей давали подержать сразу после родов.