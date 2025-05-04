Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-летия Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Владимира Путина для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В аэропорту Пулково кубинского лидера встретил губернатор Петербурга Александр Беглов. В честь визита прозвучали гимны двух стран. Беглов отметил, что выбор Северной столицы в качестве начальной точки государственного визита символично.

«Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты», — отметил губернатор.

Беглов также поблагодарил Диас-Канеля за участие в церемонии в Гаване у мемориала советскому воину и назвал визит знаком дружбы между Россией и Кубой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пусане прошла акция «Бессмертный полк» — впервые с 2019 года. Ее участники прошли по парку «АТЭС Нару» под музыку военных лет и песни Победы. В руках они несли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.