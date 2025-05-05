«Не отвечает лидерам ЕС»: Трампа попросили о звонке Путину

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 58 0

Трамп: лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину

«Не отвечает лидерам ЕС»: Трампа попросили о звонке Путину

Фото: www.globallookpress.com/White House

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Вашингтон рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что руководители европейских государств обратились к нему с просьбой организовать телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для поиска путей урегулирования конфликта на Украине.

Как он утверждает, президент России не выходил с ним на связь. Также Трамп не стал отрицать, что может поддержать законопроект о санкциях против России, если Москва не примет предложения Вашингтона по урегулированию конфликта.

«Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Он также повторил, что Соединенные Штаты «стремятся к мирному урегулированию конфликта».

Ранее, 29 апреля, Дональд Трамп выразил мнение, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным проще, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что стремится к урегулированию конфликта, но Украина настаивает на увеличении поставок оружия и усилении гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп не собирается баллотироваться на третий срок.

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