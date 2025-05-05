Цифровая система маркировки лекарств станет обязательной с 1 июня

У российских аптек остается меньше месяца, чтобы убрать с полок лекарства без маркировки. С 1 июня заработает специальная система, которая будет контролировать движение всех препаратов. Разработчики таким образом намерены исключить продажу контрафактных или просроченных лекарств. Готовы ли аптечные сети к таким новшествам, разбирался корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

На этих кадрах наша съемочная группа вместе с активистами Народного фронта устраивает нежданный визит в одну из столичных аптек. Цель — проверить, как исполняется запрет на продажу немаркированных фармпрепаратов. И с ходу — скандал. Специальные QR-коды на упаковках заклеены. Аптекари клянутся: товар в таком виде пришел от поставщика. Но с какой целью вообще понадобилось прятать маркировку? Ответа нет. Между тем такой продукцией в этой аптеке оказалась заставлена едва ли не треть всех полок.

В следующей аптеке на биологически активных добавках (БАД) маркировки нет вовсе. Может, снова поставщик виноват? Нет. Оказалось, товар произведен до 2024 года. И да, такой товар может быть реализован, пока у него не истек срок годности. Но как же тогда отличить легальное от контрафакта?

«Без специального образования, без юридических навыков поиска информации разобраться обычному человеку, почему он купил вот эту упаковку и на ней есть „Честный знак“, а на другой упаковке нет „Честного знака“, насколько это легально, пока невозможно», — рассказал руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

А вот в Санкт-Петербурге другая картина. Проверяем не БАДы, а серьезные препараты: антибиотики, сердечные средства. И, о чудо, — ни тебе заклеенных кодов, ни «старых запасов». Все прозрачно.

Специалисты уверяют: все прояснится вместе с новыми правилами. С 1 июня этого года кассы аптек, подключенные к «Честному знаку», автоматически заблокируют продажу просрочки. А с осени следующего года маркировка станет обязательной вообще для всего, даже для старых БАДов.

Если препарат по какой-то причине не маркированный, то стоит задуматься: можем ли мы ожидать от него лекарственного действия на организм? Скорее всего, этот препарат может быть, дай бог, пустышкой, а может и принести вред здоровью», — объяснил старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин.

Результаты нововведения уже есть: в прошлом году в аптеках заблокировали продажу 900 миллионов нелегальных товаров — от воды до БАДов. Но если в Москве и Петербурге система работает, то в регионах, например в Перми, история другая.

Год назад Елена Екимова, решив похудеть, выбрала нестандартный путь. Она прислушалась к советам подруг: решить проблему может жиросжигающий препарат, от которого буквально худеешь на глазах. В нескольких аптеках потребовали рецепт, но нашлась и та, где средство продали без вопросов. Сначала все было хорошо: Елена похудела на 15 килограммов за первый месяц. А потом начались «побочки».

«Был поставлен гастрит. Потом появились камни в желчном пузыре. Пришлось лечь на операцию. Мне удалили желчный пузырь», — поделилась пострадавшая от БАДов Елена Екимова.

На больничной койке оказались и сами подруги — из-за этого же чудо-средства. Но Елена уверяет: ни о каком вреде для организма на упаковке ни слова. Теперь же купить такой препарат будет невозможно.

«Каждая упаковка теперь как шпион с чипом. От завода до вашей корзинки: дата изготовления, срок годности, даже сколько остановок было у нее на пути. Если срок вышел, то система забьет тревогу. Если же QR-кода вообще нет — товар вне закона», — рассказал корреспондент Максим Сироткин.

К тому же, если вам в руки каким-то образом все-таки попала просрочка, закон на вашей стороне. Покупатель имеет право вернуть или заменить лекарство. Даже при условии, что в упаковке не те таблетки или нет инструкции. В противном случае — штраф для аптеки до 30 тысяч рублей и пост в соцсетях с хештегом «стоп-просрочка».