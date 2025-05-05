ФСБ задержала группу пособников телефонных мошенников

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Они обеспечивали для аферистов работу так называемых SIM-боксов для массового обзвона россиян с целью выманивания денег.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сразу десять человек в трех регионах страны задержаны по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам. Они отвечали за бесперебойную работу так называемых SIM-боксов. Это устройства, которые используют нелегальные колл-центры. В том числе те, что находятся на Украине.

Благодаря им аферисты выманивают деньги у россиян — звонят от имени сотрудников различных ведомств и банковских работников. Популярны эти системы и у киевских спецслужб, которые с их помощью держат связь с завербованными агентами.

Обыски прошли в столице, Московской и Владимирской областях. Изъято более тысячи SIM-карт. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, всем участникам преступной схемы грозит до 20 лет лишения свободы.

Организатор объявлен в международный розыск. Уже установлено, что он скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.

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