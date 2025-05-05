После перестрелки в Махачкале возбуждено уголовное дело

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 50 0

Погиб полицейский, пострадали в вооруженном нападении семь человек.

После перестрелки в Махачкале возбуждено уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рашидов Рамазан

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После перестрелки в Махачкале возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизни сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Республике Дагестан.

В региональном Министерстве здравоохранения заявили, что в результате вооруженного нападения на правоохранителей пострадали семь человек.

Один полицейский погиб на месте, еще два сотрудника ГИБДД госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Среди мирного населения пострадали два человека, в том числе и 17-летняя девушка. В данный момент она уже госпитализирована. Двух вооруженных боевиков удалось нейтрализовать, они доставлены в медицинское учреждение.

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После перестрелки в Махачкале возбуждено уголовное дело

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