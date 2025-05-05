На концертах Надежды Кадышевой усилят охрану

На ближайших концертах Надежды Кадышевой усилят охрану. Пойти на такие меры заставил инцидент в Иванове. На певицу, которая сейчас переживает небывалую волну славы, напала фанатка. Девушка с цветами прорвалась на сцену после выступления и набросилась на звезду. Мотивы ее поступка сейчас выясняют следователи. А в шоу-бизнесе уверены — это расплата за успех. Все подробности — у корреспондента «Известий» Елены Хмуры.

Через секунду, как опустится занавес, зрительница, которая выскочила на сцену после концерта в Иванове, с криками схватит Надежду Кадышеву за шею. К счастью, сразу вмешается охрана и артистка не успеет пострадать. Мотивы нападения до сих пор непонятны, но в закулисье российского шоу-бизнеса говорят — это последствия славы. 65-летняя певица за последний год стала невероятно популярной у российской молодежи.

«Широка река», «Течет ручей», «Я не колдунья»… Для старшего поколения эти хиты из 1990-х — ностальгия, а вот для зумеров — модный тренд. Именно молодежь скупает билеты на концерты королевы русского фольклора. И не просто слушает, и подпевает — на каждом шоу, надев платки и кокошники, буквально сходит с ума от восторга.

Второй взлет популярности пришел из соцсетей. Когда около года назад песня Надежды Кадышевой «Плывет веночек» внезапно стала вирусной, мелодию подхватили по всей стране. За считанные дни — миллионы просмотров.

Самая высокооплачиваемая певица России — к званию народной артистки теперь добавился еще и этот неофициальный, но очень похожий на правду статус. Судите сами — в прошлом году прибыль всего театра «Золотое кольцо» не дотягивала даже до трех миллионов рублей. А сейчас гонорар Надежды Кадышевой всего за один концерт доходят уже до двадцати миллионов. И фанаты готовы платить.

«Вокруг Надежды Кадышевой активируется такое пространство легкости, ироничности, которое очень свойственно нашему поколению. Когда попадаешь на концерт Надежды Кадышевой, получается быть и искренним, и ироничным одновременно», — отмечает культуролог Стелла Гурцкая.

Феномену Надежды Кадышевой музыкальные критики удивляются, а вот фанаты считают это вполне естественным. У молодежи вообще сейчас растет интерес ко всему народному.

«Молодые люди устают от этих рок-концертов, от чего-то нового. Хочется все равно отдохнуть от электронной музыки. Это сильно досаждает. И хочется чего-то простого, родного», — говорят фанаты Кадышевой Роман Боембетов и Екатерина Козлова.

«Мне очень нравится, что, если сравнить песни, которые сейчас поют, и которые были раньше, они со смыслом. Глубокий смысл — про любовь и про различные состояния. Можно, когда ты слушаешь песни, понять что-то для себя», — объясняет поклонница певицы Александра Васина.

Что стало причиной нападения на Надежду Кадышеву, еще предстоит разобраться. На допросе задержанная девушка представилась поклонницей артистки, однако не смогла назвать ни одной песни из ее репертуара. И позже заявила, что якобы получила задание снять эксклюзивное видео с участием певицы.

«В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Новость о нападении на Кадышеву возмутила ее фанатов. А вот на посещаемость концертов это, если и повлияет, то явно не в худшую сторону. Поклонники говорят, готовы поддержать артистку на следующих выступлениях.