Инновационный и сближающий: мир прощается с мессенджером Skype

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Мир прощается с мессенджером Skype

Фото, видео: www.globallookpress.com/c06; 5-tv.ru

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Платформа просуществовала 22 года и ушла на покой.

Сегодня мир простился со Skype — мессенджером, который когда-то совершил настоящую революцию. В начале нулевых простенькая программа сблизила весь земной шар. Друзья, знакомые, родные смогли буквально за секунду связаться друг с другом. Причем по видеосвязи и абсолютно бесплатно.

Именно эта опция принесла Skype невероятную популярность. Раньше такой возможности не было ни у одной программы, а международные звонки стоят крайне дорого.

В лучшие годы приложением пользовалось более полумиллиарда человек в год. Но на рынок пришли конкуренты, которые на своих платформах позволяют уже не только созваниваться, но и совмещать все известные формы общения.

Их давления Skype не пережил. Легендарный мессенджер просуществовал 22 года.

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