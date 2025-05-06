Российская штурмовая авиация нанесла удар по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры атаки российского самолета Су-25
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Уничтожена живая сила и бронированная техника противника.
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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