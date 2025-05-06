Воздушная дуэль: российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Боевики уже готовились к вылету, когда наши ударили.
Настоящую дуэль с подразделением беспилотников ВСУ выиграли наши операторы дронов «Молния». На Красноармейском направлении они прямым попаданием уничтожили пункт управления украинскими ударными беспилотниками.
Боевики потеряли большое количество техники, уже подготовленной к вылету. Не менее эффективно против них действуют и расчеты противотанковых ракетных комплексов.
«Работаем в основном в плохую погоду, когда не могут работать FPV-дроны. То есть дроны садятся, когда туман, плохая видимость, дождь, такие моменты», — рассказал старший расчета.
С помощью противотанковых ракетных установок «Корнет» и «Фагот» российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и сорвали ротацию подразделений противника.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?