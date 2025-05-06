Преступления без срока давности: ФСБ рассекретила документы о пособниках Гитлера из 39 стран

Эфирная новость 35 0

ФСБ рассекретила документы о пособниках Гитлера из 39 стран

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Также были обнародованы сведения об участниках так называемой карательной команды.

Перед 80-летием Победы над фашизмом ФСБ рассекретила досье на пособников Гитлера. Это сотни человек из 39 стран, которые были объявлены в розыск за помощь немецким оккупантам.

Среди других документов — списки участников так называемой карательной команды: прибалтов и украинцев, которые перешли на сторону врага. Они проходили обучение в одном из лагерей СС.

«Они выходили, по сути, преступниками, помеченными кровью, а как выпускные экзамены через забор лагеря был расстрел евреев. Расстрел евреев — это у них был выпускной экзамен», — говорит эксперт национального Центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.

По данным российских спецслужб, более 700 пособников нацистского режима перебрались в США, около 400 в Канаду. Столько же в Австралию. Они получили там убежище и гражданство.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.91
0.42 92.91
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:56
«Это было жутким испытанием»: с какими трудностями столкнулась Катя Лель в начале карьеры
8:40
Преступления без срока давности: ФСБ рассекретила документы о пособниках Гитлера из 39 стран
8:25
Не соответствует месяцу: москвичам рассказали о погоде на 9 мая
8:14
Российские «Тюльпаны» сравняли с землей пункт управления ВСУ
8:00
Lego-гонки: пилоты «Формулы-1» прокатились по трассе в Майами на машинах из конструктора
7:45
Турецкие челюсти: двухметровая акула напугала туристов в Анталье

Сейчас читают

F-35 в деталях: Трамп накажет строптивых союзников «потайной кнопкой»?
День Георгия Победоносца и борьбы с астмой: что можно и нельзя делать 6 мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу