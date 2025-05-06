Преступления без срока давности: ФСБ рассекретила документы о пособниках Гитлера из 39 стран
ФСБ рассекретила документы о пособниках Гитлера из 39 стран
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Также были обнародованы сведения об участниках так называемой карательной команды.
Перед 80-летием Победы над фашизмом ФСБ рассекретила досье на пособников Гитлера. Это сотни человек из 39 стран, которые были объявлены в розыск за помощь немецким оккупантам.
Среди других документов — списки участников так называемой карательной команды: прибалтов и украинцев, которые перешли на сторону врага. Они проходили обучение в одном из лагерей СС.
«Они выходили, по сути, преступниками, помеченными кровью, а как выпускные экзамены через забор лагеря был расстрел евреев. Расстрел евреев — это у них был выпускной экзамен», — говорит эксперт национального Центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.
По данным российских спецслужб, более 700 пособников нацистского режима перебрались в США, около 400 в Канаду. Столько же в Австралию. Они получили там убежище и гражданство.
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