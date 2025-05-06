Но его может сменить еще более антироссийски настроенный человек.

Нового канцлера изберут сегодня в Германии. Как ожидается, пост займет антироссийски настроенный христианский демократ Фридрих Мерц.

Уходящий канцлер уже пожелал ему удачи. С Олафом Шольцом в Бундестаге попрощались накануне. Военная церемония по традиции после захода солнца состоялась в Берлине.

Сначала факельное шествие бундесвера, которое критики называют напоминанием о временах Третьего рейха. Затем оркестр исполнил три произведения по заказу виновника торжества. Шольц выбрал композицию в стиле соул, Баха и Beatles.

Шольц запомнится активным участием в антироссийских санкциях. Уходящий в историю девятый канцлер предпочtл в сентябре 2022 года «не заметить» диверсию на газопроводах «Северные потоки». Без российского газа немецкая экономика оказалась в глубоком энергетическом кризисе.

Правда, Шольцу хватило благоразумия не отправить Киеву дальнобойные ракеты «Таурус», чтобы не вовлечь Германию в прямое противостояние с ядерной сверхдержавой.