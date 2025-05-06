«Папа снится»: Мария Шукшина со слезами на глазах вспомнила об отце

Актриса уверена, что она продолжает дело заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Прошло уже много лет с момента смерти отца заслуженной артистки РФ Марии Шукшиной, но у нее до сих пор наворачиваются слезы на глазах, стоит ей вспомнить о родителе. Об этом она рассказала в беседе с телеведущим Вячеславом Манучаровым.

Интервью далось актрисе непросто. Стоило ей только начать говорить об отце, заслуженном деятеле искусств РСФСР Василии Шукшине, то у нее тут же вздрагивал голос и слезились глаза. Она говорит, что и по сей день он приходит к ней во снах. Хотя прошло столько времени.

«Папа снится, очень редко, но снится. И всегда поддерживает. Для меня это тоже счастье, ведь это всегда такая поддержка… Всегда, когда говорю о папе — плачу. Сейчас реже стала, контролирую эмоции, а раньше… Это ужасно было», — вспоминает Шукшина.

Его не стало в 1974 году, когда дочери было всего семь лет. По словам Шукшиной, она последняя из семьи, кто видел его живым перед роковым отъездом на съемки фильма «Они сражались за Родину». Никто не подозревал, что спустя время им сообщат о его кончине.

Сейчас в памяти от него остались книги, фильмы и публицистика, которые очень помогают Шукшиной в актерском мастерстве. Ведь Мария так и не получила профессионального образования.

«Все на папе. Воспитание полностью на папе. И с каждым моим этапом взросления я все больше и больше понимаю его. Понимаю, о чем он говорил», — отметила Шукшина.

Поэтому Мария уверена, что он бы поддержал ее во всех мыслях и в любой позиции. Например, актриса считает, что культурный код страны пытаются подменить, поскольку нет единого мнения. В отличие от системы СССР, где все было построено на одну идею. Разобщают государство также некоторые артисты и фильмы, потому что они противоречат тем ценностям, которые прививают обществу.

«Я дочка папы. Я дочка, я очень хочу быть на него похожа. И то, что у меня получается быть на него похожей, это мое большое счастье. Даже больше, чем женское счастье. Я говорю его словами, я говорю абсолютно его словами, а он говорил словами народа», — ответила Шукшина.

Артистка призналась, что помимо воспоминаний об отце, у нее вызывают слезы и мысли о Боге. Ведь он принимает ее такой, какая она есть, несмотря на грехи, совершенные в жизни.

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