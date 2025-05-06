Обновленный Парк Победы открыли в Омске

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32 0

В рамках торжественной церемонии представлена новая экспозиция военной техники парка «Патриот».

Обновленный Парк Победы открыли в Омске

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Реконструированный Парк Победы открылся в Омске. После обновления в нем представлена экспозиция военной техники парка «Патриот». Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале и поделился видео новой для города выставки.

«За время Великой Отечественной войны из Омской области на передовую были отправлены тысячи танков и самолетов, патроны и многое другое», — отметил в публикации глава региона.

Хоценко подчеркнул, что во времена ВОВ город стал одним из оборонных центров Советского Союза, да и остается им по сей день. В Парке Победы можно как увидеть образцы моделей танков, которые раньше модернизировались или разрабатывались в Омске, так и изучить интерактивные таблички с характеристиками военной техники.

Также в преддверии 80-летия Великой Победы обновлен главный мемориальный комплекс области. Губернатор выразил уверенность, что в 2025-м обновленный Парк станет полностью современным, ухоженным и наполненным историческим содержанием.

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