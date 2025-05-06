Весенняя угроза: как защитить питомца от клещей

Средства профилактики игнорировать нельзя.

С приходом тепла активизируются клещи. Опасность грозит не только людям, но и домашним животным. О том, как защитить питомца в сезон клещей, URA.RU рассказала врач-ветеринар Анастасия Кононова.

По словам специалиста, одно из самых эффективных средств профилактики — это специальные ошейники и таблетки.

«Клещи являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как пироплазмоз, болезнь Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз», — отметила врач.

Из-за теплой зимы в этом году случаев укусов особенно много, поэтому меры защиты игнорировать нельзя.

Если же паразит все же присосался к животному, важно внимательно наблюдать за его состоянием. Кононова подчеркнула, что насторожить должны апатия, изменение цвета мочи и повышение температуры у питомца.

«В течение двух-пяти суток с момента укуса клеща у домашнего питомца могут наблюдаться вялость, апатия, одышка, повышение температуры тела, изменение цвета мочи. При таких симптомах необходимо сразу же обратиться в клинику для обследования и назначения лечения», — подтвердила эксперт.

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